Ex-topadviseur noemt Trump ongeschikt als president

“Ik denk niet dat hij geschikt is voor zijn ambt”, aldus Bolton in een interview aan ABC News. “Ik denk niet dat hij de competentie heeft om de klus te klaren.” Bolton schreef een boek over zijn ervaringen met Trump, en in al vrijgegeven fragmenten veegt de adviseur de vloer aan met de president.

Bolton gold als havik van het buitenlands beleid van Trump. Hij verliet in september het Witte Huis.

Trump sloeg al terug op Twitter. Volgens hem bestaat het boek van Bolton uit leugens en nepverhalen. Hij noemt zijn topmedewerker, die hij persoonlijk zou hebben ontslagen, een “wacko” en wijst erop dat de New York Times het boek als “buitengewoon langdradig” bestempelt. Bolton is een “ontevreden saaie dwaas die alleen maar ten oorlog wilde trekken.”