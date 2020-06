Zus van vermoorde Amerikaanse president John F. Kennedy overleden

Jean Kennedy Smith, zus van de vermoorde Amerikaanse president John F. Kennedy en senator Robert Kennedy, is overleden. Dat meldt de New York Times donderdag. Ze is 92 jaar geworden en stierf thuis in New York.

Jean Kennedy, het laatste kind uit het gezin dat nog leefde, hielp haar broers als campagneleider en politiek adviseur. Ze werd in 1993 door president Bill Clinton benoemd tot ambassadeur van de Verenigde Staten in Ierland. De familie Kennedy had haar wortels in dat land.

In haar periode als ambassadeur speelde zij een belangrijke rol in het vredesproces in buurland Noord-Ierland, waar de katholieken en protestanten in 1998 het Goedevrijdagakkoord sloten.