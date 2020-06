Alle partijen in de Tweede Kamer stemmen in met de wet die de compensatie voor getroffen ouders in de toeslagenaffaire moet regelen.

Door een aanpassing van de SP werd de wet deze week nog verder uitgebreid. Duizenden extra ouders komen in aanmerking voor een compensatie. Aan de stemming over de wet ging een fel debat vooraf, dat werd verspreid over twee dagen.