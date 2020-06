‘Luchtvaartsector nog harder geraakt door crisis’

De juni-raming van IATA is nog weer iets negatiever dan de raming van twee maanden terug. Volgens het nieuwe onderzoek zal de passagiersvraag dit jaar met meer dan de helft afnemen. In Nederland gaat het om 60 procent minder reizigers. Nederlandse maatschappijen moeten volgens het IATA-rapport rekening houden met een omzetdaling van 6 miljard dollar.

De 6 miljoen tot 7 miljoen banen die als gevolg van de crisis mogelijk verdwijnen, hebben ook betrekking op bedrijven die diensten verlenen aan de luchtvaart. In Nederland gaat het volgens de organisatie om bijna 178.000 banen.

Versneld herstel

De IATA benadrukt dat een versneld herstel van het luchtvervoer in Europa van “vitaal belang” is om de impact van de crisis te verzachten. Bij de herstart van het luchtverkeer is de openstelling van grenzen en het afschaffen van quarantaineregels noodzakelijk, zo klinkt het.

Verder pleit IATA voor de voortzetting van financiële steun en versoepeling van de regels omtrent start- en landingsrechten. Ook pleit de organisatie voor vrijstelling van belastingen en heffingen.