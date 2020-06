Londen wordt eerste buitenlandreis voor Macron in coronatijd

De Franse president Emmanuel Macron maakt donderdag zijn eerste buitenlandse reis sinds het uitbreken van de coronacrisis. Hij is in Londen waar vier Franse verzetsstrijders worden benoemd tot lid van de Orde van het Britse Rijk (MBE) vanwege hun rol in de Tweede Wereldoorlog.

Donderdag wordt ook de toespraak herdacht die de Franse oorlogsleider en latere president Charles de Gaulle in 1940 in Londen hield voor de bevolking in het door de Duitsers bezette deel van Frankrijk die door de BBC werd uitgezonden. De toespraak werd 80 jaar geleden uitgesproken.

Macron zal onder andere in de ambtswoning van de Britse premier Boris Johnson aan Downing Street 10 worden ontvangen. Het Franse staatshoofd hoeft niet veertien dagen in quarantaine zoals dat voor mensen die uit het buitenland Groot-Brittannië in reizen verplicht is. Hij reist als “vertegenwoordiger van een buitenland voor zaken” en dan hoeft dat niet.

In de historische toespraak riep generaal De Gaulle de Franse bevolking op niet op te geven en te vechten tegen de nazi’s. “Wat er ook gebeurt, het vuur van het Franse verzet mag niet worden gedoofd en zal niet worden gedoofd.”