Overijssel boos op minister over uitstel verdere verbreding N35

De N35 is de enige doorgaande route tussen Zwolle en Twente. Het is grotendeels een tweebaansweg met veel verkeerslichten en kruisingen. Uit een onderzoek dat het ministerie en de provincie Overijssel lieten doen bleek dat er op het traject veel problemen zijn met verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid.

Het deel van de weg tussen Zwolle en Wijthmen is al verbreed. Opwaarderen van de hele N35 naar een vierbaansweg gaat 457 miljoen euro kosten. De provincie Overijssel wil daarvan 120 miljoen euro betalen. Van Nieuwenhuizen betwijfelt echter of verbreding “de meest doelmatige oplossing” is. Volgens haar zijn reistijd en veiligheid op de N35 nog acceptabel. Tien Overijsselse Statenfracties zijn het helemaal niet eens met de minister en roepen haar donderdag in een brief op om nog deze zomer in actie te komen.

Vervoersorganisaties, de ANWB en het bedrijfsleven hebben donderdag ook een brief gestuurd. “Wij vinden het onbegrijpelijk dat er nu weer maanden overheen gaan, terwijl de Tweede Kamer eind 2019 al wilde dat er zo spoedig mogelijk een knoop zou worden doorgehakt. Aanpak van de N35 is hoogst noodzakelijk.”