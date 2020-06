Vakantieparken Roompot komen in handen Amerikaanse investeerder

De uitbater van vakantieparken Roompot komt in handen van de Amerikaanse investeerder KKR. Dat bedrijf koopt het van oorsprong Zeeuwse bedrijf van de Franse eigenaar PAI Partners. Welk bedrag daarmee is gemoeid, maakt de firma niet bekend.

Roompot werd in 1965 opgericht in Zeeland. Het bedrijf bezit 33 vakantieparken in Nederland, Duitsland en België die direct worden uitgebaat. Daarnaast werkt Roompot samen met nog eens 100 andere vakantieparken waarvoor het onder andere de verhuur verzorgt.