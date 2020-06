CDA en SP willen nieuw alternatief voor sociale werkplaats

SP en CDA willen dat mensen met een arbeidsbeperking aan de slag kunnen in een sociale werkvoorziening nieuwe stijl, een Sociaal Ontwikkelbedrijf. De twee partijen werken aan een initiatiefnota hiertoe, stelden ze donderdag in een debat over armoede en schulden. Het plan viel niet slecht in de Kamer, maar er zijn vragen over de financiering ervan. “Anders is het voorstel een wassen neus”, schamperde de PvdA vooral in de richting van regeringspartij CDA.

Sinds de invoering van de participatiewet in 2015 zijn sociale werkplaatsen gesloten. Het idee was dat mensen met een arbeidsbeperking een baan zouden vinden bij reguliere bedrijven. Maar dat is niet genoeg gebeurd, staat in een evaluatie van het Sociaal en Cultuur Planbureau (SCP).

SP en CDA willen kijken hoe ze de voormalige sociale werkvoorzieningen nieuw leven kunnen inblazen en omvormen tot een netwerk van sociale ontwikkelbedrijven. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: “Mensen met een arbeidsbeperking hebben net zoveel recht op werk als ieder ander. Het is een kwestie van beschaving om dit te regelen.” René Peters van het CDA is het met hem eens. “In ons voorstel gaan we goed kijken naar de mogelijkheden. Voor de één is dat ontwikkeling richting een zelfstandige baan, de ander zit beter op zijn plek in een beschermde omgeving. In een eerlijke economie staat niemand langs de kant.”