Braziliaanse activist en hoofd Amazone-stam overleden aan corona

De bekendste activist voor het behoud van het Amazone-regenwoud is overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Het Braziliaanse stamhoofd Paulino Paiakan geldt als een van de meest iconische verdedigers van de Amazone. Hij overleed dinsdag is een ziekenhuis in de stad Redencao.

Paiakan werd beroemd door zijn verzet tegen het Belo Monte-project, de geplande bouw van een stuwdam, in de jaren tachtig. Hij kwam toen op uitnodiging van milieuorganisaties ook naar Den Haag om Nederlandse investeerders over te halen geen geld in het project te steken. Paiakans beweging wist de Wereldbank uiteindelijk te overtuigen niet in het project te investeren. In 2011 vond het toch nog doorgang.

Brazilië is na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen door het nieuwe coronavirus. Het aantal besmettingsgevallen loopt er richting de één miljoen en er zijn meer dan 46.000 doden. De inheemse stammen in het Amazone-regenwoud zouden ook bijzonder hard worden geraakt. Volgens de Braziliaanse Vereniging van Inheemse Volkeren zijn zeker 5500 inheemse mensen besmet geraakt, van wie er minstens 287 zijn bezweken.