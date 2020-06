EU-hof: Hongaarse wet over financiering ngo’s illegaal

De Hongaarse wet die strenge regels oplegt aan door het buitenland gesteunde maatschappelijke organisaties (ngo’s) is in strijd met het Europees recht en de grondrechten. De wetgeving is discriminerend en schendt onder meer het recht op vrijheid van vereniging, vrij kapitaalverkeer en gegevensbescherming. Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald in een zaak die de Europese Commissie tegen Hongarije had aangespannen.