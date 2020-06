Excuses Brits Lloyd’s of Londen voor rol in slavenhandel

De Britse verzekeringsmarkt Lloyd’s of London heeft zijn excuses gemaakt voor de rol die het speelde in de trans-Atlantische slavenhandel in de 18e en 19e eeuw. De instelling belooft nu te investeren in liefdadigheidsinstellingen en organisaties die kansen voor zwarte en etnische minderheden bevorderen.

Lloyd’s, dat destijds een rol speelde met scheepvaartverzekeringen, spreekt van een afschuwelijke en beschamende periode in de Engelse geschiedenis, maar ook in de historie van Lloyd’s zelf. “De recente gebeurtenissen hebben de aandacht gevestigd op de ongelijkheid die zwarte mensen gedurende vele jaren hebben ondervonden als gevolg van het systematische en structurele racisme die in vele aspecten van de samenleving heeft bestaan”, aldus Lloyd’s. “Dit heeft moeilijke gesprekken ontketend die al lang hadden moeten plaatsvinden.”

Ten tijde van de slavenhandel werden wapens en buskruit uit Europa geruild voor miljoenen Afrikaanse slaven die vervolgens over de Atlantische Oceaan naar Noord- en Zuid-Amerika werden verscheept. De schepen keerden terug naar Europa met suiker, katoen en tabak.

Ongeveer 17 miljoen Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen zijn tussen de 15e en 19e eeuw tot slaaf gemaakt. Velen stierven onder erbarmenlijke omstandigheden. De overlevenden werden onderworpen aan brute omstandigheden op suiker-, tabaks- en katoenplantages. Groot-Brittannië schafte de trans-Atlantische slavenhandel in 1807 af. Nederland deed dat pas in 1814. De afschaffing van de slavernij volgde tientallen jaren later.