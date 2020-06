Franse minister roept Air France op geen mensen te ontslaan

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire eist dat Air France afziet van gedwongen ontslagen. Hij zei in een interview met radiozender France Inter dat door de coronacrisis aanpassingen in het personeelsbestand nodig zijn bij de noodlijdende luchtvaartmaatschappij. Maar onvrijwillig vertrek van medewerkers van het zusterbedrijf van KLM noemt hij in een radio-interview een “belangrijke rode lijn”.

Ingewijden meldden deze week aan persbureau Bloomberg dat Air France tot 8300 banen wil schrappen via een vrijwillige vertrekregeling. Net zoals andere luchtvaartmaatschappijen heeft het bedrijf zwaar te lijden gehad onder de coronacrisis, die het maandenlang vrijwel onmogelijk maakte om nog vluchten uit te voeren.

Hij wilde in het interview niet bevestigen of de luchtvaartmaatschappij inderdaad via een vertrekregeling van ruim 8000 medewerkers af wil. “Ik zou graag willen dat het om minder dan 8000 banen gaat”, zei hij over het aantal.