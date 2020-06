AEX begint met klein verlies

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met een klein verlies begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden licht lager. De toename van het aantal coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten en in de Chinese hoofdstad Peking bleef zorgen voor terughoudendheid bij beleggers. Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Bank of England, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Op het Damrak kwam technologiebedrijf TKH met een handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de min op 565,26 punten. De MidKap bleef vlak op 759,76 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,7 procent.

TKH won ruim 2 procent in de MidKap. Het bedrijf gaat snijden in de kosten vanwege de coronapandemie en neemt daarvoor een eenmalige last van 3 miljoen tot 5 miljoen euro. TKH kampt vooral bij zijn divisies voor de industrie en bouwoplossingen met teruglopende inkomsten. Lockdowns in Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten in april en mei hadden volgens de technologiegroep een forse impact. In China is de bedrijvigheid van de onderneming weer goeddeels op peil.