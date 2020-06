‘Automobilisten meer verspreid de weg op’

“Normaal ging iedereen tussen 7 en 9 uur de weg op. Mensen die thuis kunnen werken, beginnen thuis en stappen dan bijvoorbeeld om 10 uur in de auto omdat het toch prettig is om collega’s of klanten face-to-face te zien. Er worden nog wel kilometers afgelegd, maar verspreid over de dag”, zegt hij donderdag in het AD.

Flitsmeister analyseerde de kilometers van 1,7 miljoen gebruikers van de verkeersapp gedurende dertien weken corona. Op basis van die gegevens constateert het bedrijf dat er qua drukte op de weg eerste een forse dip was, maar dat de huidige drukte alweer op 90 procent zit ten opzichte van vorig jaar.

De ANWB bevestigt aan het AD dat er met name in de ochtendspits nauwelijks vertraging is, doordat nog steeds heel veel mensen vanuit huis werken. Dat scheelt in de ochtendspits zo’n 20 procent woon-werkverkeer, ruim voldoende om files te voorkomen.