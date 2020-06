Japanse ex-minister opgepakt voor verkiezingsfraude

Het gaat om de vroegere minister Katsuyuki Kawai en zijn vrouw Anri. De echtgenote is lid van het Japanse Hogerhuis. Het paar wordt ervan verdacht ongeveer honderd mensen te hebben omgekocht om een plekje voor Anri in de vertegenwoordiging te krijgen. Minister Kawai trad in oktober af toen berichten opdoken over verkiezingsfraude door zijn vrouw.

De arrestatie en verdenkingen zijn een klap voor premier Shinzo Abe. Die heeft te kampen met afnemende steun onder de bevolking vanwege zijn aanpak van de coronacrisis.