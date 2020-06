Vliegverkeer Eindhoven Airport hervat na radiostoring

De storing in de radioverbinding had ertoe geleid dat de luchtverkeersleiding in de verkeerstoren niet kon communiceren met piloten. Een veilige landing kon daarmee niet worden gegarandeerd. “Er is de hele nacht doorgewerkt en het probleem met de radioverbinding is verholpen. Om 07.00 uur gaat het vliegverkeer van start en wordt er weer volgens schema gevlogen”, aldus Vliegbasis Eindhoven.

Vluchten naar Belgrado, Sofia en Katowice (Polen) werden woensdagavond geschrapt. De passagiers kregen een hotelovernachting aangeboden. Een inkomend toestel uit Lublin (Polen) werd omgeleid naar Keulen. Een inkomende vlucht uit Sofia week uit naar Maastricht.