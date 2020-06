Sinds begin coronacrisis 61.000 meer WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen is in de drie maanden dat de maatregelen tegen het coronavirus van kracht zijn met ruim een kwart gestegen. Vooral jongeren met flexibel arbeidscontract worden hard geraakt door de crisis, meldt uitkeringsinstantie UWV. In totaal keerde de instantie in mei aan 301.000 mensen in Nederland WW uit, terwijl dat er in februari nog 240.000 waren.

In mei kende het UWV 42.000 nieuwe WW-uitkeringen toe. Doordat er ook mensen uitstroomden waren er per saldo negenduizend meer WW-uitkeringen dan in april, toen het totale aantal WW-uitkeringen al explosief was toegenomen. Maatregelen tegen het coronavirus, zoals horecasluitingen en thuiswerken, werden medio maart afgekondigd.

Vooral onder jongeren steeg het aantal WW-uitkeringen sterk, stipt arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV aan. Het aantal ontvangers van een uitkering in de leeftijdsgroep van 15 tot en 25 jaar is in drie maanden tijd verdrievoudigd.

“Jongeren zijn vaak de eerste groep die bij een krimp van de werkgelegenheid hun baan verliezen. Dit komt omdat zij vaak werken met een tijdelijk contract”, zegt Witjes. “Daarentegen zijn jongeren ook vaak de eerste die weten te profiteren als de arbeidsmarkt weer aantrekt.”

De sterkste stijging van het aantal WW-uitkeringen werd in de horeca en catering gemeten. In deze sector waren er ruim 12 procent meer werkloosheidsuitkeringen dan een maand eerder. Ook in de schoonmaakbranche (plus 7 procent), de detailhandel (plus 6,4 procent) en in de uitzendbranche (plus 6,3 procent) namen de WW-aanvragen sterk toe.

De uitstroom uit de WW was in mei overigens hoger dan in eerdere maanden. Gemiddeld werden vorige maand 8200 WW-uitkeringen per week beëindigd, tegenover 6400 in april. Dat kan komen doordat mensen weer werk hebben, maar ook omdat de maximale duur voor de werkloosheidsuitkering voorbij is.