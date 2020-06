Amerikaan voor rechter voor ontvoering meisje Rotterdam

De rechtbank in Rotterdam behandelt donderdag de strafzaak tegen de 50-jarige James B. De Amerikaan wordt onder meer verdacht van het seksueel misbruiken en ontvoeren van een destijds 12-jarig meisje uit Rotterdam in een hotel in de stad. Het was de vraag of de zaak wel door kon gaan, B. is namelijk terminaal ziek en zou niet lang meer te leven hebben.