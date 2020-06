Werkloosheidscijfers geven beeld gevolgen coronacrisis

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt cijfers over de werkloosheid van mei naar buiten. Die geven een verder beeld van de gevolgen van de coronacrisis. Het werkloosheidscijfer ging de afgelopen maanden al omhoog van 2,9 procent in maart, naar 3,4 procent in april. Voor mei wordt door economen in doorsnee een verdere stijging naar 4,2 procent verwacht.