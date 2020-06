Aantal besmettingen met coronavirus Suriname stijgt met 25

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Suriname is woensdag met 25 gestegen naar een totaal van 261. Het dodental staat op zes, 48 mensen zijn hersteld. Dat blijkt uit de cijfers op de Surinaamse Covid-19-website.

Er zitten 361 mensen in verplichte quarantaine. Dit zijn meestal mensen die mogelijk met een besmet persoon in aanraking zijn geweest. Ook mensen die vanuit het buitenland naar Suriname komen moeten twee weken in quarantaine.

Volgens nieuwssite Starnieuws zijn bij goudmultinational IamGold zeven medewerkers besmet met het virus. De directie heeft alle werkzaamheden gestopt tot duidelijk is dat alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen. De medewerkers hadden afgelopen vrijdag het werk al neergelegd. Ze waren niet tevreden over de coronamaatregelen van het bedrijf.