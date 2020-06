Universiteit Oxford wil standbeeld kolonialist weghalen

De universiteit van Oxford heeft woensdag besloten dat een standbeeld van Cecil Rhodes, de stichter van Rhodesië, het huidige Zimbabwe, moet worden weggehaald. Het standbeeld is al langere tijd onderwerp van protest, omdat het beeld van Rhodes een symbool van Brits imperialisme en racisme zou zijn.

Actievoerders lieten kort na het besluit weten blij te zijn dat het beeld moet worden verwijderd. “Maar we moeten druk blijven zetten totdat het beeld echt weg is”, aldus een student. De campagne kreeg extra steun door de wereldwijde protestacties tegen racisme, die begonnen in de Verenigde Staten.

In het Verenigd Koninkrijk is al een beeld van een slavenhandelaar uit de zeventiende eeuw van zijn sokkel getrokken en in het water van de haven van Bristol gegooid. Andere beelden, onder meer van oud-premier Winston Churchill, zijn beklad.

Rhodes was een rijke man die veel van zijn fortuin verdiende met mijnen in Afrika. Hij heeft in zuidelijk Afrika onder meer segregatiewetgeving ingevoerd die aan de grondslag lag voor de apartheid in Zuid-Afrika. Met geld uit zijn erfenis heeft hij een beurs ingesteld waardoor ruim 8000 studenten konden studeren aan de universiteit van Oxford.

De campagne om het standbeeld te verwijderen begon in Zuid-Afrika in 2015. In 2016 wilde de universiteit nog niet meewerken, maar nu lijkt Rhodes alsnog te worden verwijderd van de campus.