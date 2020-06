Trump keurt ‘Oeigoeren-wet’ goed met maatregelen tegen China

De Amerikaanse president Donald Trump heeft wetgeving ondertekend die kan leiden tot sancties tegen Chinese functionarissen vanwege de grootschalige detentie van Oeigoeren in de onrustige provincie Xinjiang. De wet kreeg veel steun in beide huizen van het Congres.

In de wetgeving staat dat de Amerikaanse regering sancties moet opleggen aan Chinese functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de onderdrukking van de overwegend islamitische Oeigoeren en andere minderheden. Zowel de Republikeinen van Trump als de Democraten steunden een hardere aanpak van China over de gevoelige kwestie.

De Chinese autoriteiten hebben volgens experts op grote schaal Oeigoeren en andere moslims vastgezet in omstreden detentiekampen. Het gaat volgens China om trainingscentra waar extremisme wordt aangepakt en mensen nieuwe vaardigheden krijgen aangeleerd.

Relatie bekoeld

Trump zou zich eerder nog positief hebben uitgelaten over de detentiecentra. Hij zei tegen de Chinese leider Xi Jinping dat die vooral moest doorgaan met de bouw van de kampen, citeert de krant Wall Street Journal uit een boek van John Bolton, een voormalige topadviseur van Trump.

De relatie met Peking is de afgelopen maanden al bekoeld en komt nu verder onder druk te staan. De landen liggen ook met elkaar in de clinch over de situatie in Hongkong en de corona-uitbraak, die begon in de Chinese metropool Wuhan. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft gezegd dat China honderdduizenden doden had kunnen voorkomen door transparanter te zijn.