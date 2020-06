Studenten tegen plannen om hen in de spits te weren uit ov

Studentenorganisaties zijn tegen het voorstel van minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) om studenten in de spits te weren uit het ov. Ook zijn ze tegen de plannen om in de avonduren en het weekend colleges te geven. Dat schrijven studentenpartijen in een gezamenlijke brief aan de onderwijsminister en aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).