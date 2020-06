Dekker wil snelrecht voor vluchtgevaarlijke veroordeelden

In 2018 waren er bijna 11.000 veroordeelden onvindbaar. Van hen zijn inmiddels 1466 gevonden en vastgezet, onder wie 503 criminelen die langer dan driehonderd dagen de cel in moesten. Ongeveer 9000 voortvluchtigen zitten volgens de minister waarschijnlijk in het buitenland. Naar hen wordt nog gezocht.

Om te zorgen dat minder mensen hun straf ontlopen, wil Dekker voorkomen dat ze vluchten en hen effectiever opsporen. Daarvoor start de minister een proef met het toepassen van snelrecht voor veroordeelden met een hoger vluchtrisico. Ook wordt gekeken of zij langer in voorlopige hechtenis kunnen blijven. Daarnaast wil Dekker meer internationaal samenwerken, zodat gevluchte criminelen ook in het buitenland gepakt kunnen worden.

De minister zegt wel blij te zijn dat al bijna 1500 gestraften zijn gevonden. Hij wil de aanpak daarom uitbreiden naar andere openstaande straffen, zoals geldboetes en schadevergoedingen. "Op die manier kunnen ook andere veroordeelden hun straf niet ontlopen."