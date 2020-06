Republikeinen tegen Trump willen op rivaal stemmen

Meerdere Amerikaanse Republikeinen die zeer ontevreden zijn over hun president Donald Trump roepen op om op zijn rivaal te stemmen, de Democraat Joe Biden. Zij hebben een actiecomité gevormd om te voorkomen dat Trump wordt herkozen. Ze hopen te bereiken dat andere ontevreden Republikeinen in november ook voor Biden kiezen.

In het comité Right Side PAC zitten enkele ex-medewerkers van de regering Trump, zoals een communicatiedirecteur. Onder leiding van de voormalige voorzitter van de Republikeinse Partij van de staat Ohio richt de organisatie zich met mails, telefoontjes en digitale berichten op de kiezers. Het comité benadrukt het “gematigde” karakter van Biden.

Right Side PAC wil kiezers die zich al tegen Trump hebben gekeerd, ervan overtuigen dat het beter is op Biden te stemmen dan op een andere partij of de verkiezingen uit te zitten. Het comité richt zich in eerste instantie op kiezers in Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania en Wisconsin, allemaal staten die Trump in 2016 met beperkte marges won.