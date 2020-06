PostNL uitblinker op groen Damrak

PostNL is woensdagmiddag de absolute uitblinker op het Damrak geweest. Het post- en pakketbedrijf kwam met een positieve handelsupdate. Het sentiment op de Europese beurzen was gematigd positief. De opleving van de Amerikaanse winkelverkopen deed het humeur van beleggers goed, al al bleven ze voorzichtig vanwege de oplopende spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea.

De AEX-index sloot de sessie met een winst van 1,2 procent op 566,48 punten. De MidKap steeg aangevoerd door PostNL 0,5 procent tot 759,76,13 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,9 procent.

PostNL beleefde een koerssprong van bijna 18 procent, geholpen ook door een adviesverhoging. Het postbedrijf is veel positiever geworden over het lopende boekjaar. Door de coronamaatregelen zitten veel mensen thuis en bestellen ze ook meer online, wat de pakketbezorging goed deed. Voor heel het jaar gaat PostNL nu uit van een bedrijfsresultaat sterk boven de 110 miljoen tot 130 miljoen euro die het bedrijf eerder voorspelde.

Signify

Ook Signify stond in de kopgroep van de middelgrote fondsen met een bescheiden winst van 2,1 procent. Een speciaal soort uv-licht uit lampen van het Nederlandse verlichtingsbedrijf is effectief gebleken bij het uitschakelen van het nieuwe coronavirus. Air Franc-KLM, waar mogelijk duizenden banen verdwijnen, sloot de rij met een min van 3,9 procent.

In de AEX was betalingsbedrijf Adyen de sterkste stijger met een winst van 3,4 procent. Verder viel de winst van chipmachinemaker ASML (plus 3 procent) op. Techinvesteerder Prosus won 1,6 procent na een adviesverhoging door HSBC. Financiële fondsen ABN AMRO, NN Group en Aegon sloten de rij met minnen tot 1,6 procent.

Colruyt

In Brussel zakte Colruyt ruim 5 procent na een tegenvallende omzetgroei van het Belgische supermarktconcern. Concurrent Ahold Delhaize won in de AEX 1,2 procent.

De Britse bank HSBC sloot in Londen 0,5 procent lager. Het concern gaat na een pauze vanwege de coronacrisis verder met zijn forse ontslagprogramma, waarbij de komende jaren uiteindelijk 35.000 banen verdwijnen. Branchegenoot Commerzbank verloor 1,2 procent in Frankfurt. De Britse toezichthouder FCA legt het Duitse concern een boete op van omgerekend ruim 42 miljoen euro vanwege gebrekkig toezicht op witwaspraktijken.

De euro was 1,1215 dollar waard, tegen 1,1257 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse kostte 1,2 procent minder op 37,93 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 40,69 dollar per vat.