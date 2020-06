‘Minimumprijs op vliegtickets heeft geen milieuvoordelen’

Luchtvaartmaatschappijen easyJet en Transavia zijn tegen het voorstel van coalitiepartij D66 om een minimumprijs van rond de 35 euro op vliegtickets in te voeren. “Dit is niet alleen compleet in strijd met EU-wetgeving, maar het is ook niet de juiste aanpak om de gevolgen van de luchtvaart voor het milieu te beperken en zal weinig tot geen CO2-uitstoot besparen”, aldus een woordvoerder van easyJet.

“Hoewel ons gemiddelde tarief 55 euro is, ver boven het voorgestelde minimum, zijn we sterk van mening dat deze maatregel geen milieuvoordelen heeft, luchtvaartmaatschappijen of passagiers niet stimuleert om zuiniger te vliegen, en alleen maar de markt zou verstoren”, stelt easyJet. “Een minimumprijs zou ervoor zorgen dat luchtvaartmaatschappijen nog minder middelen ter beschikking hebben om te investeren in nieuwe technologie, op een moment dat de sector al in een crisis verkeert.”

Ook Transavia denkt dat de minimumprijzen de markt niet ten goede komen. “Het buitenaf sturen van prijzen helpt de markt niet en helpt ons niet om optimaal te presteren. Daarbij herkennen wij ons niet in het geschetste beeld van ‘dumpprijzen’. Wij willen juist winstgevend zijn en genoeg kunnen investeren in duurzaamheid. Daarom vragen we eerlijke prijzen voor onze diensten en we zijn niet van plan dat in de toekomst te veranderen.”

Eerlijke minimumprijs

Dat de vraag naar vliegtickets door de coronacrisis behoorlijk is afgenomen, moet er niet toe leiden dat deze tegen ‘dumpprijzen’ worden verkocht, vindt D66-Kamerlid Jan Paternotte. “Iedereen snapt dat het eigenlijk niet kan om voor een tientje naar Thessaloniki te vliegen. Met een eerlijke minimumprijs voor vliegen, krijgt ook de trein een eerlijke kans.” Paternotte wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) de opties van minimumprijzen op een rij zet om dit te regelen.

Ryanair was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.