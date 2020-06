Amsterdams beeld van Gandhi beklad

Het standbeeld van Mahatma Gandhi op de Churchilllaan in Amsterdam is met rode verf beklad. Op de sokkel staat ‘racist’ en ‘1312’ gekalkt. De cijfers staan voor de letters ACAB, ‘all cops are bastards’.

De politie gaat de bekladding onderzoeken en vraagt iedereen die iets heeft zien gebeuren om zich te melden. Volgens een woordvoerster gaat de gemeentelijke dienst Stadswerken het beeld schoonmaken. Uit welke hoek de bekladding komt kan ze niet zeggen.

De afgelopen tijd zijn op verschillende plaatsen beelden en panden beklad die verwijzen naar het koloniale verleden van Nederland, waaronder het Tropenmuseum in Amsterdam en het beeld van Piet Hein in Rotterdam. In het buitenland zijn standbeelden van bijvoorbeeld slavenhandelaren omvergehaald. Het zijn antiracistische uitingen die volgen op de gewelddadige dood van de Amerikaan George Floyd door toedoen van een witte politieman.

De Indiase politicus Gandhi was bekend als voorvechter van mensenrechten en geweldloosheid. Maar in zijn twintiger jaren, die hij doorbracht in Zuid-Afrika, noemde hij zwarte mensen nog “lastig, heel vies en ze leven als beesten” en vond hij dat de witte mensen het “dominante ras” vormden. Later zwoer hij die denkbeelden af.