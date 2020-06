Cultuuradvies: minder subsidie voor Scapino dan gevraagd

De Rotterdamse Raad van Kunst en Cultuur (RRKC) adviseert de gemeente om 50.000 euro minder subsidie toe te kennen aan Scapino dan het balletgezelschap had aangevraagd. Dat staat in het advies van de RRKC over de verdeling van het gemeentelijke subsidiebudget voor het Cultuurplan 2021-2024.

Van 2017 tot en met 2020 kreeg Scapino 1.204.500 euro gemeentelijke subsidie. Als het aan de RRKC ligt blijft dit bedrag gelijk, terwijl Scapino om 1.254.500 euro had gevraagd. Volgens de Raad moet Scapino andere wegen verkennen om artistiek interessant te blijven. "Ook had Scapino zich al eerder intensiever in de wijken kunnen profileren", aldus de Raad, die het met Scapino eens is dat daar een in dans geïnteresseerd publiek te vinden is.

Het voortbestaan van Scapino wordt al bedreigd door het advies van de Raad van Cultuur om de rijkssubsidie aan het gerenommeerde gezelschap stop te zetten. De directeuren van 65 van de grootste theaters van Nederland deden daarop een dringend beroep op de Tweede Kamer om dit advies terug te draaien.

De RRKC ontving in totaal 122 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van 103,4 miljoen euro, 94 aanvragen zijn positief beoordeeld. Onder meer Museum Rotterdam en Jazz International Rotterdam kregen een negatief advies van de Raad. Het gemeentelijk subsidiebudget is met 21,7 miljoen euro overvraagd.