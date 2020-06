Brussel zoekt ontwikkelaars coronavaccin voor versnelde productie

Met die aanpak wil de commissie voldoende voorraad veiligstellen voor de EU-lidstaten, zei voorzitter Ursula von der Leyen in Brussel. Ze zal optreden namens de 27 lidstaten die in een stuurgroep zullen plaatsnemen. De commissie neemt ook stappen om de regelgeving rond de ontwikkeling en markttoegang te versnellen in verband met het longvirus.

Een belangrijke stap voorwaarts is al gezet door het samenwerkingsverband van Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië, aldus de commissie. Deze Inclusieve Vaccin Alliantie heeft afgelopen weekend een deal gesloten voor de aanschaf van 300 miljoen doses van een Brits vaccin waarvan nog moet worden aangetoond dat het werkt en veilig is. Het kabinet is volgens minister Hugo de Jonge met zo’n acht partijen in gesprek over mogelijke vaccins tegen het coronavirus.

Europarlementariër Esther de Lange (CDA) is bij met het initiatief van de commissie. “Het is goed dat ze het voorbeeld van de vaccinalliantie van minister De Jonge volgt. Door samen te werken profiteren we van schaalvoordelen en verkleinen we het financiële risico. Door onze krachten te bundelen zal het inzetten van een vaccin sneller, efficiënter en betaalbaarder worden.” Wel wijst De Lange op het belang van snelheid. “Amerika en Azië hebben zich al ingekocht bij meerdere producenten. Het is nu belangrijk tempo te maken. De kopgroep van Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië heeft laten zien dat het kan - nu moet Brussel doorpakken.”