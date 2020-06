Brussel start onderzoek naar fusie tussen PSA en Fiat Chrysler

De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen naar de beoogde fusie tussen de Franse automaker PSA en zijn Italiaans-Amerikaanse branchegenoot Fiat Chrysler (FCA). Het dagelijks EU-bestuur is bezorgd dat de voorgestelde fusie de concurrentie op de markt voor kleine commerciële bestelbusjes onder de 3,5 ton in veertien lidstaten en het Verenigd Koninkrijk zal verminderen. In die landen is of PSA of FCA al marktleider in het segment, stelt de commissie.