Belgisch parlement aan de slag met koloniaal verleden

Op 30 juni is het zestig jaar geleden dat Congo afhankelijk werd, maar ook ook Rwanda en Burundi stonden bijna vijftig jaar onder Belgisch bestuur. Het gebied Ruanda-Urundi werd op 1 juli 1962 onafhankelijk als de staten Rwanda en Burundi. De Black Lives Matter-demonstraties die uit de Verenigde Staten ook naar België zijn overgewaaid, hebben de oude wonden van de geschiedenis weer opengereten.

Zo werden de afgelopen weken in verschillende Belgische plaatsen standbeelden van koning Leopold II besmeurd en beschadigd. De tweede koning der Belgen wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van miljoenen Congolezen in de toenmalige Kongo-Vrijstaat die in de negentiende eeuw zijn privébezit was.

Parlementsvoorzitter Patrick Dewael zei dit weekeinde: “Het is tijd dat België in het reine komt met haar koloniale verleden.” Voor het parlementair reces wordt besloten hoe het werk wordt voortgezet.