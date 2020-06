Mosselbedrijven Roem van Yerseke en Prins & Dingemanse fuseren

Beide bedrijven komen uit het Zeeuwse Yerseke. “Waar we vroeger rivalen waren bereiken we met ons samengaan het tegenovergestelde: het stelt ons in staat onze marktpositie op een unieke manier te versterken” aldus Johan Lacor, directeur van Roem van Yerseke. “Dit is voor ons een groot voordeel als het gaat om de beschikbaarheid van natuurproducten uit de zee en de constante kwaliteit hiervan,” vult Jan Prins aan, directeur van Prins & Dingemanse.

Alle werknemers van de twee ondernemingen blijven in dienst. In totaal werken er bij het gefuseerde bedrijf in het hoogseizoen zo’n 200 mensen.