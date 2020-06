Dodental door corona in Zweden stijgt tot boven 5000

Het aantal doden door het coronavirus in Zweden is tot boven de 5000 gestegen. Het Zweedse agentschap voor volksgezondheid maakte woensdag bekend dat er de afgelopen 24 uur 102 nieuwe sterfgevallen waren gemeld en dat het totaal daarmee op 5041 komt.

Zweden nam tijdens de coronacrisis minder strenge maatregelen dan veel andere Europese landen en dat heeft volgens critici geleid tot een relatief hoog sterftecijfer. In buurlanden stierven veel minder mensen zoals 598 in Denemarken en 242 in Noorwegen. Er waren relatief gezien minder doden in Zweden dan in Italië, Groot-Brittannië en Spanje, waar wel lockdowns waren.

De Zweedse premier Stefan Löfven zei eerder dat het volgens hem nog te vroeg is om een “definitieve conclusie te trekken over het succes van onze strategie”.