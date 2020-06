Hoekstra ziet ‘uitstekende kandidaten’ voor CDA-leiderschap

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt dat het CDA, ook nu hijzelf heeft bedankt voor de eer, “een aantal uitstekende kandidaten” in huis heeft om de partij te leiden bij de Tweede Kamerverkiezingen. Hij wil er nog niet op vooruitlopen wie het wordt. “Dat horen we over anderhalve week”.

Hoekstra kwam zelf al een tijdje geleden tot de conclusie “dat ik dit niet moet doen”. Hij ziet zichzelf meer al bestuurder dan als beroepspoliticus en vindt dat het CDA-leiderschap “meer politieke ervaring” vereist en “andere kwaliteiten” dan de rol die hij nu heeft.

De coronacrisis heeft zijn definitieve besluit vertraagd. “Aanvankelijk was het idee van de partij om op het congres in juni de knoop door te hakken, dan had ik u dit allemaal al in april laten weten”, zegt Hoekstra. Dat dit niet is gebeurd “heeft gewoon te maken met de fase waarin we als land terecht zijn gekomen”.

De verkiezingen ziet Hoekstra met vertrouwen tegemoet. “Ik ben ervan overtuigd dat de uiteindelijke lijsttrekker er echt een heel groot succes van gaat maken.” Aangenomen wordt dat de strijd nu vooral zal gaan tussen minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

Hoekstra, die eerder voor het CDA in de Eerste Kamer zat, wil evenmin zeggen of hij minister wil blijven. Wel noemt hij het ministerschap “de mooiste baan die ik ooit heb gehad”. Politiek leider zijn vraagt volgens hem evenwel andere kwaliteiten. Hij vindt zichzelf meer een bestuurder dan een beroepspoliticus.

CDA-leden mogen begin volgende maand stemmen over een lijsttrekker voor de komende verkiezingen, kondigde de partijtop recent aan. De andere kanshebbers moeten de komende tijd aangeven of zij wel een gooi doen naar het leiderschap van de partij.