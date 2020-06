Hoofdverdachte Arnhems terreurproces doorbreekt stilzwijgen

Hardi N. (36), de hoofdverdachte in de Arnhemse terreurzaak waarin zes mannen worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag in Nederland, heeft zijn stilzwijgen tijdens het omvangrijke strafproces deels doorbroken.

Tot nu toe beriep hij zich op zijn zwijgrecht, maar woensdag op de derde zittingsdag in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam riep hij de rechters op te onderzoeken in hoeverre hij is beïnvloed door de AIVD.

N. vertelde de rechtbank dat hij sinds 2016 tientallen onlinegesprekken voerde met een vertrouweling, die in zijn huidige optiek een AIVD-agent moet zijn geweest die hem heeft uitgelokt. “Op een gegeven moment waren dit geen gezonde gesprekken meer”, vertelde N. “Heel veel gesprekken gingen over het legitimeren van een aanslag in het westen. Ik had wel vraagtekens, maar hij zei dat het gelegitimeerd was. Zo is het zaadje geplant.”

De rechter las ook voor uit eerdere verklaringen van N.: “Ze hebben mij een jaar lang gehersenspoeld en besmet met hun ideologie, ik was bang dat ze me iets aan zouden doen als ik zou stoppen.” N. wil daarom dat de rechtbank de rol van de AIVD onderzoekt. “Ik ben niet de stichter of drager van deze afschuwelijke ideologie”, zei hij.

Wapen

N. vroeg zijn vertrouweling om een wapen, vertelde hij de rechtbank, omdat zijn vertrouweling daarop aandrong. “Hij zei dat moslims iets nodig hebben om zichzelf te verdedigen. Keer op keer drong hij erop aan. Dat is de reden dat ik hem vroeg. Hij gaf ook aan dat hij in staat is om alles te leveren. Ik ging erop in, om te laten zien: ‘ik volg je advies’.”

In de zaak staan zes verdachten in leeftijd variërend van 22 tot en met 36 jaar terecht. Ze werden in september 2018 tijdens een grootscheepse actie opgepakt in een vakantiehuisje in Weert, waarmee Nederland volgens justitie aan een grote aanslag was ontsnapt. In het vakantiehuisje oefenden vier verdachten met bomvesten en kalasjnikovs die door de politie onklaar waren gemaakt.