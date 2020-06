‘Politie en OM moeten beter zorgen voor nabestaanden misdrijven’

Hij kreeg de afgelopen jaren meerdere klachten van nabestaanden over hun behandeling door OM en politie en roept de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming daarom op de zorg te verbeteren. “Geen grote aantallen, maar wel klachten met een enorme impact op de betrokken personen”, schrijft de ombudsman aan de ministers.

“Het OM en politie kunnen wezenlijk bijdragen aan het rouwproces van nabestaanden”, aldus Van Zutphen. “Deze mensen hebben een dierbare verloren door een misdrijf, ongeluk of zelfmoord. De overheid moet oog hebben voor haar bijzondere positie hierin.”

Ervaringen

De ombudsman onderzocht de afgelopen tijd hoe nabestaanden de zorg ervoeren van het OM en constateerde dat er nog verbeterpunten zijn. Daarom roept de ombudsman de betrokken ministers op om binnen het OM aandacht te vragen voor onder meer het tijdig en juist informeren van nabestaanden, onder meer over het strafproces. Ook moet goed in de gaten gehouden worden of de nabestaanden begrijpen wat er speelt. “Houd er rekening mee dat nabestaanden vanwege stress niet alle informatie goed begrijpen.”

De ombudsman wil in gesprek met het ministerie, OM en politie over de omgang met nabestaanden en om afspraken voor de toekomst vast te leggen.