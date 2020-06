PostNL uitblinker op groen Damrak (2)

Het aandeel PostNL was woensdag in trek op het Damrak na een positieve handelsupdate van het postbedrijf. De Europese aandelenbeurzen stonden in het groen. Beleggers deden het rustig aan na de sterke opmars een dag eerder. De aandacht ging onder meer uit naar de geopolitieke spanningen tussen Noord-Korea en Zuid-Korea en het grensconflict tussen India en China. Ook de vrees voor een nieuwe golf van coronabesmettingen in China hield de markten in de greep.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent hoger op 565,24 punten. De MidKap steeg 1,3 procent tot 766,53 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,9 procent.

PostNL (plus 12,2 procent) was de grote winnaar in de MidKap. Het postbedrijf is veel positiever geworden over het lopende financiële jaar. Door de coronamaatregelen zitten veel mensen thuis en bestellen ze ook meer online, wat de pakketbezorging goed deed. Tegelijkertijd viel veel brievenbuspost weg en moest PostNL extra maatregelen nemen om aan de corona-eisen te voldoen. Desondanks denkt het bedrijf nu dat het bedrijfsresultaat “sterk hoger” uitvalt dan de eerdere verwachting.

Signify steeg bijna 5 procent. Een speciaal soort UV-licht uit lampen van het Nederlandse verlichtingsbedrijf is effectief gebleken bij het uitschakelen van het nieuwe coronavirus. In de AEX ging biotechnoloog Galapagos aan kop met een winst van dik 3 procent. Techinvesteerder Prosus klom 1,2 procent dankzij een adviesverhoging door HSBC. Chemicaliëndistributeur IMCD was de enige daler met een min van 0,3 procent.

Nedap won 2 procent bij de kleinere bedrijven. Het technologiebedrijf verwacht in de eerste helft van dit jaar een geringe omzetdaling door de coronacrisis, met een sterkere daling van het bedrijfsresultaat. Nedap kende een goede start van het jaar, maar in de afgelopen twee maanden ging de omzet omlaag als gevolg van de crisis.

In Londen klom HSBC bijna 1 procent. De Britse bank gaat na een pauze verder met zijn forse ontslagprogramma, waarbij de komende jaren uiteindelijk 35.000 banen verdwijnen. HSBC stelde in maart zijn megabanenreductie nog uit vanwege de coronacrisis.

De euro was 1,1285 dollar waard, tegen 1,1257 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse daalde 1,1 procent tot 37,95 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 40,70 dollar per vat.