Noord-Korea wil geen overleg en stuurt meer troepen naar de grens

De aankondigingen door het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA kwamen een dag nadat Noord-Korea het verbindingskantoor op de grens tussen beide landen had opgeblazen. Dat heeft het land gedaan omdat de Zuid-Koreaanse autoriteiten van plan zouden zijn om “vijandige handelingen” tegen het buurland uit te voeren. Noord-Korea is kwaad omdat Zuid-Korea niet de activisten heeft gestopt die met ballonnen pamfletten uitstrooien boven het zuiden van de stalinistisch geregeerde staat. In die pamfletten wordt kritiek geuit op Kim en zijn regering.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in had aangeboden om zijn veiligheidsadviseur en inlichtingenchef als speciale gezanten te sturen. Maar Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, had het “tactloze en snode voorstel” botweg afgewezen. “Een oplossing van de huidige crisis tussen Noord en Zuid, veroorzaakt door de incompetentie en onverantwoordelijkheid van de Zuid-Koreaanse autoriteiten is onmogelijk en kan alleen bereikt worden als de juiste prijs ervoor is betaald”, meldde KCNA.