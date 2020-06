Grote brand in loods Wouwse Plantage

Een grote loods in Wouwse Plantage (Noord-Brabant) is in de nacht van dinsdag op woensdag zwaar beschadigd geraakt door een grote brand. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant lagen er in het pand van ongeveer honderd bij twintig meter aan de Mariabaan waarschijnlijk landbouwmaterialen opgeslagen. Niemand raakte gewond.