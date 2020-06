Curaçao kort verplichte coronaquarantaine in

Curaçao heeft vanaf dinsdag de verplichte quarantaine ingekort van veertien dagen naar acht dagen. Ingezetenen die nu terugkeren op het eiland moeten veertien dagen in een hotel in quarantaine zitten. Volgens de Curaçaose regering kan dat worden ingekort zonder dat er grote risico’s ontstaan. Op het eiland is dinsdag de 23e coronabesmetting geregistreerd.

Sinds ingezetenen begin mei terug mogen keren, met de verplichte quarantaine, zijn er in de quarantainehotels zeven gevallen van corona geregistreerd. Daarbuiten zijn al meer dan een maand geen nieuwe gevallen vastgesteld. Per 1 juli mogen Nederlanders op vakantie komen, die hoeven niet in quarantaine, maar moeten wel vlak voor vertrek een coronatest ondergaan, de zogenaamde PCR-test.

De directeur van het Arubaanse toerismebureau heeft dinsdag aangegeven dat er veel interesse is van luchtvaartmaatschappijen om weer passagiers naar het Caribische eiland te vervoeren. Aruba opent op 1 juli de grenzen voor Nederlandse toeristen en 10 dagen later ook voor Amerikanen en Canadezen. In totaal acht maatschappijen uit Amerika, Canada en Nederland hebben al aangegeven zo snel mogelijk weer op Aruba te gaan vliegen.

Sinds begin deze week wordt er gevlogen tussen Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Op geen van de eilanden zijn nog actieve coronabesmettingen. Onderling hebben ze een luchtvaart-’bubble’ gecreëerd.