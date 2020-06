Partij Santokhi: stevig mandaat om Suriname te redden

De grote winnaar van de Surinaamse verkiezingen, de VHP van Chan Santokhi, is blij dat dinsdag eindelijk de definitieve uitslag van de verkiezingen van 25 mei is vastgesteld door het Centraal Hoofdstembureau. De uitslag geeft de VHP “een stevig mandaat om Suriname te redden van de gevolgen van het gevoerde beleid tot nu toe”, aldus de partij in een verklaring.

De partij vindt dat ze met de winst van 20 zetels historie schrijft en breekt met een aantal oude tradities. “We zijn er trots op dat de kiezer ons heeft beloond om als VHP zelfstandig de verkiezingen in te gaan. Onze oproep om over etnische scheidslijnen heen te stappen en te komen tot een brede nationale partij heeft gehoor gevonden”, aldus de VHP.

In een gezamenlijke verklaring spreekt de nieuwe coalitie van VHP, ABOP, NPS en PL de hoop uit dat het Onafhankelijk Kiesbureau vrijdag haar werk kan afronden door de uitslag bindend te verklaren. Als dat gebeurt kan op 29 juni de eerste vergadering van het parlement plaatsvinden. Dan zullen ook de voorzitter en de ondervoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) gekozen worden. De voorzitter zal uit de ABOP komen, de VHP mag de ondervoorzitter leveren.

De coalitie is na het besluit om te gaan samenwerken aan de slag gegaan met het regeerakkoord. Hiervoor hebben de vier partijen de afgelopen weken contact gehad met sociale en maatschappelijke organisaties, maar ook met het bedrijfsleven. Ook mogen alle politieke partijen die aan de verkiezingen hebben meegedaan hun zegje doen.

Santokhi realiseert zich dat het een zware taak is om het land weer op orde te krijgen en welvaart te brengen. “Samen zullen we ons volk weer perspectief bieden. We betreden een nieuw tijdperk. Het is tijd voor een nieuwe toekomst voor Suriname.”