Veel meer toeslagenouders in aanmerking voor schadevergoeding

Ouders die er onterecht van zijn beschuldigd te hebben gesjoemeld of ernstig nalatig te zijn geweest bij het aanvragen van hun toeslagen, komen straks alsnog in aanmerking voor compensatie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel van de SP hiertoe, dat ook het kabinet naar verwachting zal omarmen.

Deze ouders kwamen in beeld door een zwartboek dat de SP heeft opgesteld naar aanleiding van de affaire met de kinderopvangtoeslag. De Tweede Kamer vervolgt woensdag het debat over een wet die compensatie voor gedupeerde ouders moet regelen.

Er zijn tal van groepen die op verschillende manieren worden gecompenseerd: ouders die slachtoffer zijn geworden van “institutionele vooringenomenheid”, ouders die in specifieke groepen zaten waarin fraudebestrijders over de schreef zijn gegaan en ouders die in de problemen zijn gekomen door de manier waarop het toeslagenstelsel in elkaar zat.

Op aandringen van de Kamer wordt nu ook de groep ouders geholpen die - onterecht - ernstige nalatigheid wordt verweten. Veel van deze ouders kwamen in de financiële problemen. Zo’n 8500 mensen die sinds 2010 de kwalificatie ‘opzet of grove schuld’ kregen, hebben nog altijd toeslagschulden. Ze moesten de voorgeschoten toeslagen terugbetalen en kregen hiervoor tot voor kort geen betalingsregeling of kwijtschelding van schulden. Hoeveel mensen de kwalificatie terecht kregen is niet precies bekend.

Staatssecretaris Van Huffelen kondigde eerder al aan ouders in “zeer schrijnende gevallen” te hulp te schieten. Ze was best bereid verder te gaan, zei de bewindsvrouw op aandringen van de Tweede Kamer. Een voorstel van SP’er Renske Leijten, samen met Pieter Omtzigt (CDA) en een groot aantal coalitie- en oppositiepartijen, regelt dat mensen die onterecht ‘opzet of grove schuld’ is verweten, in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. De staatssecretaris zei eerder al dat ze in gesprek is met de SP om tot een oplossing te komen.

Ingewijden zeggen dat er “een heel flink bedrag” opzij wordt gezet om de compensatie te regelen, boven het bedrag van 500 miljoen dat hiervoor al was gereserveerd. Volgens RTL Nieuws en Trouw gaat het om zo’n 80 miljoen euro.