Optimisme overheerst op groen Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn met afgemeten winsten de handel uitgegaan. Daarbij leek optimisme over economisch herstel in de Verenigde Staten de overhand te hebben, terwijl zorgen over een hernieuwde toename van het aantal coronabesmettingen naar de achtergrond verschoof. Beleggers verwerkten verder opmerkingen van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell.

De Dow-Jonesindex eindigde 2 procent hoger op 26.289,98 punten. De brede S&P 500 klom 1,9 procent tot 3124,74 punten en techbeurs Nasdaq won 1,8 procent tot 9895,87 punten.

Fed-preses Jerome Powell herhaalde tegenover congresleden dat er veel onzekerheid is over het herstel van de Amerikaanse economie na de klap van het coronavirus. Daarbij onderstreepte hij dat de huidige lage rentestanden van de centralebankenkoepel, die rond de 0 procent liggen, gehandhaafd blijven totdat de weg naar economisch herstel duidelijk is ingeslagen.

McDonald’s

Amerikaanse winkeliers zagen hun verkopen in mei deels herstellen van de sterke daling een maand eerder, met een stijging van bijna 18 procent op maandbasis. Die toename in de voor de Amerikaanse economie belangrijke sector was veel sterker dan economen in doorsnee hadden verwacht. Winkelketens als Macy’s, Nordstrom en Abercrombie & Fitch stegen tot 12,9 procent.

McDonald’s meldde in een update over de verkoopcijfers dat Amerikanen weer vaker naar restaurants van de fastfoodketen gaan. Het aandeel won 0,4 procent.

WW International

WW International profiteerde van een sterke stijging van het aantal digitale abonnementen voor zijn afslank- en dieetprogramma’s door de coronacrisis en werd bijna 20 procent meer waard. Farmaceut Eli Lilly schoot 15,7 procent omhoog na goed ontvangen onderzoeksresultaten voor een longkankermedicijn.

De euro was 1,1260 dollar waard, tegenover 1,1257 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 2,9 procent meer waard op 38,17 dollar. Brentolie steeg 2,8 procent tot 40,85 dollar.