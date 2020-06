Artsendraaiboek: geef jongere voorrang bij tekort ic-bedden

Als de corona-epidemie alsnog zo uit de hand loopt dat er niet genoeg plaats is op de intensive care, moeten zorgverleners en jongeren daar voorrang krijgen. Dat staat in een draaiboek dat artsenorganisaties voor die “zwarte fase” hebben opgesteld.

De Tweede Kamer en het kabinet willen niet dat leeftijd een rol speelt in de keuze van artsen. Minister Hugo de Jonge verzekerde de Kamer eerder dat hij dat desnoods zou verbieden.

Het kabinet ziet het liefst dat wie het eerst komt, het eerst maalt. Loten zou ook nog kunnen, maar van alle kwaden is selectie op grond van volgorde van binnenkomst nog het minste, schrijft minister Martin van Rijn aan de Tweede Kamer.

Van Rijn onderstreept dat er geen reden is om te vrezen dat het zover komt dat er een tekort is aan intensivecarebedden. Maar er moet desondanks een protocol komen, voor het geval het toch rampzalig misgaat. Dan moeten artsen houvast hebben aan regels met draagvlak in de samenleving.