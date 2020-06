Europese beurzen sluiten fors hoger

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag fors hoger geëindigd. Ook elders in Europa tekenden de beurzen fikse winsten op, nu extra stimuleringsmaatregelen van de Federal Reserve tegen de coronacrisis het sentiment steunen. Daarnaast was er hoopvol nieuws over een relatief goedkope ontstekingsremmer die bij ernstig zieke patiënten met Covid-19 helpt.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 3,3 procent hoger op 560,01. De MidKap steeg 2,8 procent tot 756,37 punten. Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 3,4 procent.

Onderzoekers aan de universiteit van Oxford meldden dat het medicijn dexamethason de overlevingskansen van ernstig zieke coronapatiënten verbetert. Vanuit de Britse politiek wordt dit gezien als belangrijk onderzoeksresultaat in de strijd tegen de pandemie.

ABN AMRO

Alle 25 AEX-bedrijven gingen vooruit. ABN AMRO voerde de hoofdfondsen aan met een winst van 7,2 procent, terwijl ook andere financieel dienstverleners als ING, Aegon en ASR duidelijk hoger eindigden.

In de MidKap was Signify de grootste winnaar met een plus van 6,1 procent. Het bedrijf meldde positieve onderzoeksresultaten in tests met zijn UV-lampen tegen het nieuwe coronavirus. Beursintermediair Flow Traders stond bij de schaarse verliezers met een min van 0,8 procent

Bouwbedrijven

Bij vastgoedfonds NSI werd een eerdere winst omgebogen in een verlies van 0,6 procent. Het fonds heeft in het lopende kwartaal al een groot deel van zijn huurinkomsten binnengehaald. De huurders in de retailsector hebben volgens het bedrijf de meeste moeite om te voldoen aan hun betalingsverplichtingen.

De Europese bouwbedrijven waren in trek na het nieuws dat de Amerikaanse regering omgerekend zo’n 900 miljard euro aan financiering voor infrastructuur wil vrijmaken. In Amsterdam won BAM 4,9 procent terwijl staalfabrikant ArcelorMittal 6,9 procent won.

De euro was 1,1257 dollar waard, tegen 1,1271 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse werd 0,8 procent duurder op 37,40 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 40,19.