Nicht Donald Trump komt met boek over ‘giftige’ familie

Mary Trump, een arts in de psychologie, vertelt hoe haar oom “de man werd die nu de gezondheid, de economische veiligheid en de sociale samenhang van de wereld bedreigt”, zegt uitgeverij Simon & Schuster. De vrouw bracht een groot deel van haar jeugd door in het grootouderlijk huis in New York, waar ze getuige was van talloze familiebijeenkomsten en feesten. Ze is de dochter van Donalds overleden broer Fred.

Het 240 pagina’s tellende boek moet op 28 juli verschijnen. De titel, vrij vertaald: Te veel en nooit genoeg - Hoe mijn familie de gevaarlijkste man ter wereld heeft gecreëerd.

Mary Trump is het enige familielid dat de waarheid wilde onthullen over een van de machtigste en meest gebroken families ter wereld, aldus de uitgever op zijn website.