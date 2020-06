Druk op presidentskandidaat Biden voor meer hervormingen politie

Meer dan vijftig progressieve belangengroepen in de Verenigde Staten hebben een brief gestuurd aan de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Hij wordt gewaarschuwd dat hij veel stemmen van zwarte Amerikanen kan verliezen als hij niet meer politiehervormingen belooft. De werkwijze van de Amerikaanse politie en het racisme onder agenten zijn onderwerp van discussie sinds de zwarte arrestant George Floyd eind mei in Minneapolis omkwam door toedoen van een witte politieagent.

Ook Bidens agenda op het gebied van het Amerikaanse strafrechtsysteem ligt onder het vergrootglas sinds Floyds dood. In de brief, geschreven op initiatief van organisaties zoals de Black Lives Matter-beweging, zijn de ondertekenaars kritisch over Bidens plan om 300 miljoen dollar in een federaal politieproject te pompen. De gemeenschappen die baat moeten hebben bij dat project, zijn beter geholpen met het aanpakken van de problemen die schuilgaan achter de criminaliteitscijfers dan met meer agenten, stellen de organisaties.

Biden heeft onder meer voorgesteld om het gebruik van wurggrepen door politieagenten te verbieden, de politie niet nog meer militaire wapens te verschaffen en om agenten meer aansprakelijk te maken. De Democraten hebben in het Congres soortgelijke wetsvoorstellen gedaan. Biden weigert echter mee te gaan in de eis van demonstranten om budgetten weg te halen bij de politie. Volgens activisten kan het geld dat nu aan de politie wordt uitgegeven, beter worden gespendeerd aan onder meer betaalbare huisvesting en onderwijs.

De Democratische kandidaat steunde in het verleden beleid dat tot de opsluiting van veel zwarte Amerikanen heeft geleid, zoals de misdaadwet uit 1994, waaraan Biden zelf meeschreef. In de brief wordt Biden opgeroepen om meer te doen dan “terug te gaan naar normaal”. “Een terugkeer naar de normaliteit is onvoldoende”, staat in de brief. “Voor te veel zwarten betekent normaliteit geweld, discriminatie en angst.”