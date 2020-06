Powell waarschuwt voor onzeker pad Amerikaanse economie uit dal

Het is nog altijd hoogst onzeker hoe de Amerikaanse economie zich zal herstellen van de coronacrisis. Die boodschap had Jerome Powell, president van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve, in een hoorzitting voor leden van het Amerikaanse Congres.

Verschillende macro-economische gegevens wijzen op enig herstel. Het opvallendst was de onverwachte daling van de werkloosheid in mei ten opzichte van april, hoewel de werkloosheid met 13,3 procent nog altijd op een hoog niveau ligt.

Powell erkende tegenover Amerikaanse volksvertegenwoordigers dat dergelijke indicatoren op herstel kunnen wijzen. “Maar de productie en werkgelegenheid liggen nog altijd ver onder het niveau van voor de pandemie”, voegde hij daar aan toe. Daarnaast is het volgens hem nog hoogst onzeker hoe lang het duurt voordat de Amerikaanse economie de klap van de corona-uitbraak te boven is. “Voordat mensen erop vertrouwen dat de ziekte onder controle is, is een volledig herstel onwaarschijnlijk.”