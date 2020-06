OM eist celstraffen tot 12 jaar in zaak aanslag gebouw Telegraaf

De 26-jarige Bilal el H., volgens justitie de onbetwiste leider van een bende die op 26 juni 2018 een aanslag pleegde op het gebouw van De Telegraaf en criminelen voorzag van gestolen vluchtauto’s, gaat als het aan het OM ligt 12 jaar de cel in. In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp eiste de aanklager tegen tien medeverdachten dinsdag gevangenisstraffen uiteenlopend van 254 dagen tot 9 jaar.

Volgens de officier van justitie heeft de aanslag op De Telegraaf de gehele samenleving diep geraakt. “Het was een klap in het gezicht van de vrije pers, een aanval op de persvrijheid in onze rechtsstaat.”

Hij zei dat het OM zich “met de gehele samenleving heeft afgevraagd wat de verdachten bezielde toen zij besloten de aanslag te plegen”, maar dat voor justitie vaststaat dat het de bedoeling was “op zeer grove wijze” schade aan te richten: “Het was intimideren, gewoonweg de mond snoeren.” Omdat de verdachten hebben ontkend en verder voornamelijk hebben gezwegen, is het werkelijke motief voor de aanslag onduidelijk gebleven. Volgens het OM zijn er alleen sterke aanwijzingen dat die was terug te voeren op publicaties in de krant over de georganiseerde misdaad.

Elf verdachten

Van de elf verdachten heeft justitie er zes gelinkt aan de aanslag op De Telegraaf. Tegen hen werden straffen vanaf 3,5 jaar cel geëist. Nabil D. (29), die naast El H. in de organisatie een min of meer sturende rol vervulde, hoorde negen jaar tegen zich eisen.

Bij de aanslag op De Telegraaf werd met een gestolen bestelauto de pui van het kantoorgebouw aan de Basisweg in Amsterdam geramd. Door de stevige constructie van de gevel bleef de auto steken. Daarna stak de bestuurder de auto, waarin jerrycans met benzine lagen, in brand. Bij de aanslag raakte niemand gewond. Wel ontstond forse schade.

Professionele bende

Op het moment van de aanslag liep er al een onderzoek naar El H., die eind 2017 als leverancier van gestolen vluchtauto’s opdook in verschillende liquidatiezaken. Niet lang daarna kreeg het OM ook Nabil D. in het vizier “en werd langzaam maar zeker een organisatie zichtbaar”, aldus de aanklager. Hij sprak van een professioneel opererende bende. “Dit waren geen beginners.”

Vanaf woensdag voeren de advocaten het woord. De uitspraak is 28 september.